Депутаты Харьковского горсовета нового созыва взялись за вопросы регламента

Вопросы регламента уже несколько лет подряд для Харькова оставались скандальными и непосредственно влияли на жизнь горожан, ведь лишали общину контроля, а горсовет был марионеточным придатком исполкома. Представители общины с драками прорывались на сессию, им отказывали в присутствии, не рассматривали петиции и предложения оппонентов мэра. В новом созыве ни в одной из политсил нет монобильшинства, поэтому депутатам пришлось учиться договариваться. Начали они из изменений правил игры. Правда, и они вызвали споры. Хотя и были обсуждены сначала на рабочей группе по регламенту, а уже потом вопрос был включен в повестку дня. Но это произошло менее чем за три часа до начала заседания, поэтому далеко не все сумели углубиться в нюансы документа, который насчитывает 50 страниц и прописывает правила работы депутатов, мэра, секретаря, председателя, комиссий горсовета. Поэтому первые поправки касались именно обязательного обнародования проекта решений на сессию за 20 часов даже при условии проведения внеочередной сессии. Это было требование четырех фракций.

Игорь Терехов, и. о. мэра Харкова:

Я считаю, что эта поправка имеет консолидированную позицию. Мы ж обсуждали, поэтому в соответствии с регламентом, мы можем включить ее в регламент, голосуем.

Дебаты вызвали пункты о времени, которое отводится депутатам на ознакомление с документами и регламент выступлений. А еще предложения по обязательному рассмотрению петиций граждан на сессии горсовета. Сейчас право отвечать на них по своему усмотрению имеет мэр. Но часть поправок отвергли еще на регламентной комиссии, и времени на новую аргументацию не нашлось - большинство не поддержали коллег.

С места, с места… Что вы хотите пояснить? - Дайте мне пояснить!!! - Марина Владиславовна, я как понимаю, мы эту правку на регламентной комиссии рассматривали и отклонили? - Да. - Прошу за правку Булаха голосовать.

Дмитрий Булах, депутат горсовета:

Суть наших правок была в том, чтобы дать больше полномочий городскому совету и более эффективно представлять своих избирателей. Но в нарушение закона и регламента мне не дали слово, чтобы аргументировать свои правки.

При этом удалось внести изменения в регламент, которые касаются как времени публикации проектов решений, так и возможности самостоятельно предоставлять предложения.

Анатолий Родзинский, депутат горсовета:

Был совершен прорыв, такого не было уже около 14 лет, когда депутаты с 4 разных фракций предложили поправки к проекту решений они были проголосованы и приняты. Также харьковский городской совет поддержал мою поправку в обход мэра города прямо на сессию горсовета внести проект решения, и депутаты могут его поддержать - до этого это было практически невозможно.

Изменения, которые были проголосованы, не являются окончательными. В случае необходимости, отметил исполняющий обязанности мэра Игорь Терехов, чтобы что-то изменить в регламенте, рабочая группа сможет собраться и обсудить это.

Агентство Телевидения Новости