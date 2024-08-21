Диференційована система повітряних тривог у Харкові з’явиться не раніше кінця осені

Впровадити диференційовану систему оповіщення про загрози з боку рф у Харкові планують до кінця осені.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За словами Терехова, всі технічні можливості є і проєкт цей вже профінансували.

«Зараз повітряні тривоги лунають дуже часто, і це завдає людям незручностей, адже в цей час не працюють банки, інші державні установи. Дуже важливо впровадити диференційовану систему оповіщень, щоб люди розуміли, коли ціль летить на місто, і ховалися в укриттях», – зазначив мер.

Агентство Телевидения Новости