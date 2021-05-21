Дистанційка у смартфоні: Всеукраїнська школа онлайн запускає мобільний застосунок

Платформа «Всеукраїнська школа онлайн» (ВШО) відтепер доступна у вигляді мобільного застосунку. Школярі 5-11 класів — саме на них розрахований контент проєкту — зможуть навчатися у зручному форматі. Адже, за результатами дослідження Державної служби якості освіти, 89,3% учнів для дистанційного навчання використовують саме смартфони. https://lms.e-school.net.ua/

«Всеукраїнська школа онлайн — це освітній продукт світового рівня, що динамічно розвивається. Буквально нещодавно ми презентували кабінет учителя на платформі. А сьогодні вже запускаємо мобільний застосунок. Популярність платформи та відгуки учнів і вчителів про високу якість уроків у Всеукраїнській школі онлайн надихають продовжувати цифровізацію української освіти», – зазначила заступниця Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.

ВШО стартувала у грудні 2020 року за ініціативою Міністерства освіти і науки, Міністерства цифрової трансформації та Українського інституту розвитку освіти як відповідь на виклики карантину, а також з метою забезпечення рівного доступу до якісного україномовного навчального контенту учням та вчителям. Створенням застосунку займалася громадська спілка «Освіторія», а запущено його за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Застосунок ВШО вже доступний для операційної системи Android, яку мають понад 80% користувачів платформи. Додаток можна завантажити з Play Market від Google та AppGallery від Huawei. Незабаром додаток вийде і для користувачів iOS. Мобільні оператори lifecell, Vodafone та Kyivstar забезпечують його користувачам безоплатний доступ до мобільного інтернету: при користуванні платформою через вебверсію або застосунок інтернет-трафік не тарифікується.

«Створення мобільного застосунку для Всеукраїнської школи онлайн — одне з наших стратегічних завдань на цей рік із розвитку та модернізації платформи. Навчання в смартфоні та урок за одним кліком – вже не фантастика. Це наша нова реальність. Ми сподіваємось, що користувачі оцінять новий функціонал і застосовуватимуть його в повсякденному навчанні, одночасно підвищуючи рівень своєї цифрової компетентності», — зазначив заступник Міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Артур Селецький.

Застосунок ВШО — це повноцінний інструмент для зручного навчання з мобільних пристроїв, орієнтований передусім на школярів. У ньому є доступ до всіх курсів і матеріалів, розміщених на платформі. Також учні можуть брати участь в обговореннях та комунікувати зі своїми однокласниками. Можливості застосунку будуть поступово розширюватися.

«Освіта має відповідати викликам та потребам часу. Понад 125 тисячі учнів, кожен шостий учитель та більше половини навчальних закладів України користуються ВШО для навчання, причому 75% заходять саме зі смартфонів. Отже, потрібно розвивати функціонал та зручність ВШО та йти туди, де є наші користувачі», – сказала операційна директорка громадської спілки «Освіторія» та очільниця проєкту «Всеукраїнська школа онлайн» Анна Сидорук.

Нагадуємо, що на початку квітня на сайті ВШО з’явилася функція «Кабінет учителя»: вчителі отримали змогу збирати учнів у віртуальні класи, призначати курси для перегляду, організовувати дискусії та переглядати успішність учнів і учениць на курсі. Наступний крок для ВШО — перенести в онлайн-формат всю шкільну програму для 5-11 класів. Зараз на платформі вже понад 1500 уроків та понад 167 тисяч користувачів (125 тисяч учнів, 34 тисячі вчителів та більш ніж 8 тисяч слухачів). Планується завершити створення контенту до початку нового навчального року.

Сайт платформи ВШО: https://lms.e-school.net.ua

Фейсбук-сторінка ВШО: https://www.facebook.com/eschool.net.ua

Источник: mon.gov.ua

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