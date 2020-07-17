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Для протидії кіберзагрозам СБУ вводить в дію оновлену версію платформи MISP-UA

Для протидії кіберзагрозам СБУ вводить в дію оновлену версію платформи MISP-UA

Ситуаційний центр забезпечення кібербезпеки Служби безпеки України вводить в дію оновлену версію національної платформи Malware Information Sharing Platform «Ukrainian Advantage» (MISP-UA) для ефективної протидії кіберзагрозам і обміну даними щодо ризиків.

MISP-UA є платформою, яка в режимі реального часу забезпечує обмін даними про кіберризики, атаки та інциденти на об’єктах критичної інфраструктури, установах і підприємствах, державних електронних інформаційних ресурсах.

Таким чином, за своїм функціональним наповненням платформа дозволяє зміцнити стан кібербезпеки різних секторів державного управління та економіки України. З її допомогою відбувається державно-приватна взаємодія для спільного захисту інформаційного та кіберпростору держави загалом.

На платформі MISP-UA вже зареєстровані понад 300 користувачів, серед яких державні і приватні підприємства. Вони надають відомості про ознаки можливого ураження технологічних і комунікаційних систем. Використання системи дає можливість кіберфахівцям Служби передбачати шляхи атак, потенційні загрози та інструменти нейтралізації для подальшого реагування.

СБУ розпочала впровадження MISP-UA у 2018 році, використовуючи досвід та кращі практики країн ЄС та НАТО. За результатом використання, враховуючи отриманий досвід, реалізовано ряд принципових оновлень платформи, які забезпечують її відповідність сучасним викликам.

Власне, наразі СБУ використовує її, як один із елементів забеспечення національної безпеки у кіберпросторі.

Підключитись до оновленої платформи MISP-UA можливо за посиланням https://misp.gov.ua.

Для протидії кіберзагрозам СБУ вводить в дію оновлену версію платформи MISP-UA

Для протидії кіберзагрозам СБУ вводить в дію оновлену версію платформи MISP-UA

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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