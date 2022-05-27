Для відновлення музею Григорія Сковороди, зруйнованого окупантами, створено спецфонд

В музей Григорія Сковороди під Харковом окупанти поцілили у ніч проти 7 травня.

«Світ сколихнула новина про обстріл Національного літературно-меморіального музею Григорія Сковороди в Сковородинівці. І це в такий символічний рік: 300-річчя з дня народження генія», написав на своїй сторінці в Facebook міністр культури України Олександр Ткаченко.

Міністерство культури та Харківська обласна державна адміністрація відкриття спеціальний фонду для збору коштів на відновлення Музею Сковороди. Ми будемо збирати кошти не тільки від держави, а й від благодійників, міжнародних донорів, повідомив Ткаченко.

«Наразі вже маємо попередні домовленості з низкою наших західних партнерів про те, що вони згодні давати кошти на відновлення Музею.

Наразі це єдиний варіант, аби відремонтувати його швидко, не затягуючи. Адже, як ми знаємо, час в даному випадку може лише погіршити зруйноване. В тому числі через погодні умови.

Держава контролюватиме збір коштів, і він буде публічним, тож кожен зможе спостерігати що і куди йде. Вже було проведено інспекцію та був визначений перелік робіт, потрібних для відновлення музею.

рашисти цілять в нашу культуру, але вони її ніколи не знищать. Постать Сковороди посідає вагоме місце в нашій літературі, філософії, історії. Сьогодні ми показали і собі і всьому світу, що згуртувавшись ми здатні зробити неможливе. Вірю, що ми зможемо зберегти внесок філософа не тільки в нашій памʼяті та на сторінках книжок, а й фізично», йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости