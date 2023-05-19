До опалювального сезону «Харківводоканал» готує внутрішньобудинкові системи

Ремонтники дільниці Новобаварського району управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу «Харківводовідведення» готують об’єкти до експлуатації в осінньо-зимовий період.

Зокрема, вони проводять заміну 100 м мереж водопостачання на вул. Бажана. Як повідомила провідний інженер дільниці Яна Кравцова, будинки, в яких намічені значні обсяги ремонтних робіт, планово внесені до графіка підготовки об’єктів до опалювального сезону.«Вже капітально оновили понад 70 м внутрішньобудинкових систем у двох будинках на вулиці Власенка. На цій же вулиці найближчим часом упорядкуємо ще один. У травні візьмемо в роботу будинки на вулицях Селянській та Москалівській. Ремонтуємо лише сучасними та якісними матеріалами, які прослужать не один десяток років», – зазначила Яна Кравцова.За її словами, паралельно бригади продовжують щодня виконувати понад 25 заявок споживачів.«Намагаємося працювати на випередження, своєчасно проводити технічне обслуговування мереж та не допускати серйозних аварійних ситуацій», – наголосила вона.

Агентство Телевидения Новости