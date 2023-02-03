Добровольці, які вступлять до лав штурмових бригад, будуть забезпечені соціальними гарантіями, – ХОВА

Сьогодні, 3 лютого, під час брифінгу щодо реалізації на Харківщині національної кампанії «Гвардія Наступу» розглянули створення нових штурмових бригад.

Окрема тема для обговорення – це соціальні пільги, які отримають додаткові новоутворені бригади Нацгвардії, Нацполіції та Державної прикордонної служби.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов наголосив, що у наступальних діях зі звільнення усіх окупованих територій необхідно забезпечити сили оборони саме високомотивованими воїнами.

«Ми бачимо, як у Харків та область повертається життя. Однак війна триває і на лінії фронту досить важка ситуація, але вона контролюється ЗСУ. Зараз нам потрібні нові сили, з якими ми можемо більш ефективно вести війну на полі бою», – зазначив очільник області.

Як додав під час брифінгу в.о. начальника 4 прикордонного загону, полковник Олександр Михайлюк, наразі головне бажання українців – це перемога, тому необхідно робити все можливе для досягнення цієї мети.

«Прикордонники є складовою сил оборони України і пліч-о-пліч виконують бойові завдання на лінії розмежування. Для того, щоб посилити напрямки буде створена бригада «Сталевий кордон». Кістяк якої – це вмотивоні військовослужбовці, які вже мають бойовий досвід», – додав Олександр Михайлюк.

Агентство Телевидения Новости