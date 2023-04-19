Додаткові виплати військовим: у Генштабі закликають не займатися популізмом

У Збройних Силах України має діяти справедлива система виплат, яка не буде створювати передумов до соціальної напруги в бойових підрозділах і з повагою ставитиметься до тих воїнів, які ризикують власним життям і здоров’ям.

Про це йдеться в сьогоднішньому повідомленні Генерального штабу ЗСУ в Фейсбуці.

Суспільство обговорює досить чутливе питання, а саме: рішення парламенту повернути додаткову грошову винагороду військовослужбовцям у розмірі 30-ти тисяч гривень.

«Солдат, який несе службу і захищає країну від агресора, ризикуючи власним життям і здоров’ям, виконує завдання у надскладних умовах, має бути високо мотивованим. Пригадайте, як виглядають Вугледар, Мар’їнка, чи Авдіївка. Кожен день оборони України – дається нам дуже високою ціною. Ціною життя та здоров’я наших захисників», – йдеться в повідомленні Генштабу.

Тому наразі додаткова грошова винагорода нараховується залежно від районів бойових дій та складності завдань, які виконують бійці.

100 тисяч гривень на місяць, як і раніше, збережені захисникам, які воюють безпосередньо на передньому краї. 30 тисяч виплачується військовим, які виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі в боях із противником пропорційно часу виконання, а також тим, хто перебуває на бойовому чергуванні і бере участь у відбитті повітряних нападів противника, незалежно від району виконання завдання.

Якщо військовослужбовці перебувають поза зоною бойових дій, у тилу, то додаткові бойові виплати їм не нараховуються. Разом з тим, з 1 лютого 2023 року усім військовослужбовцям мінімальний розмір грошового забезпечення було підвищено до 20100 гривень.

«Переконані, що у Збройних Силах України має діяти справедлива система виплат, яка не буде створювати передумов до соціальної напруги у бойових підрозділах і з повагою ставитиметься до тих воїнів, які ризикують власним життям і здоров’ям.

Просимо припинити займатися популізмом та сконцентруватися на обороні нашої держави», – наголосили в Генштабі.

Агентство Телевидения Новости