Додаткову батарею ЗРК Hawk передасть Україні Іспанія

Іспанія передасть Україні у вересні цього року нову додаткову батарею ЗРК Hawk.

Про це повідомляє міноборони Іспанії, пише Кореспондент.

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес розповіла українському колезі Рустему Умєрову про майбутні постачання військової техніки.

За її словами, до нового пакету увійде додаткова батарея зенітно-ракетного комплексу MIM-23 Hawk. Постачання системи заплановані на вересень.

Роблес також розповіла про важливий прогрес у підготовці українських військовослужбовців у Іспанії, кількість яких досягла 5 тисяч.

Умєров подякував Іспанії за її важливу та беззастережну підтримку.

Агентство Телевидения Новости