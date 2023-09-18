Дональд Трамп: «Україні потрібно було віддати рф свої території»

Дональд Трамп вкотре повторив наративи російської пропаганди, серед них – «програш України».

Він заявив, що Україні потрібно було укласти угоду із росією та «віддати» їй деякі території, повідомляє ТСН із посиланням на Nbc News.

Також він додав, що якби він був президентом, то домовився б із Україною та росією про «справедливу та чесну угоду для всіх», відповідно до якої путін нібито б «не хотів» захопити більше українських територій.

«Були певні частини, Крим та інші частини країни, де багато людей очікували, що це може статися.

Ви могли укласти угоду. Тож вони могли укласти угоду там, де зараз є менша територія, ніж уже захопила росією, чесно кажучи.

І ви могли укласти угоду, тоді б ніхто не загинув. У них була б угода. У них була б країна Україна”, – заявив цинічно Трамп.

Далі він продовжив говорити тези російської пропаганди. Зокрема, що начебто про «війну в Україні не згадують у новинах», що означає, що «Україна програє», а також про «провальний весняний контрнаступ».

Агентство Телевидения Новости