Дівчина-штурмовик показала бої на Харківщині (відео)

Бійці 3-ї окремої штурмової бригади, яка зараз відбиває атаки ворога на Харківщині, показали фрагмент боїв з камери GoPro.

Відео опубліковано в Телеграм-каналі 3 ОШБр.

«Бійці Третьої штурмової прикривають своїх і відстрілюють у бік ворога, перечікують обстріли і надають допомогу пораненим. Усе це – поки над головами безперервно полюють ворожі дрони», – йдеться в повідомленні.

Типовий режим бійців на оборонних позиціях, де ворог щодня намагається прориватися – з камери Даяни, яка разом з побратимами 3-ї роти 1-го штурмбату відбиває накати росіян на напрямку бригади.

Агентство Телевидения Новости