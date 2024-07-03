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Дівчина-штурмовик показала бої на Харківщині (відео)

Дівчина-штурмовик показала бої на Харківщині (відео)

Бійці 3-ї окремої штурмової бригади, яка зараз відбиває атаки ворога на Харківщині, показали фрагмент боїв з камери GoPro.

Відео опубліковано в Телеграм-каналі 3 ОШБр.

«Бійці Третьої штурмової прикривають своїх і відстрілюють у бік ворога, перечікують обстріли і надають допомогу пораненим. Усе це – поки над головами безперервно полюють ворожі дрони», – йдеться в повідомленні.

Типовий режим бійців на оборонних позиціях, де ворог щодня намагається прориватися – з камери Даяни, яка разом з побратимами 3-ї роти 1-го штурмбату відбиває накати росіян на напрямку бригади.

Агентство Телевидения Новости

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