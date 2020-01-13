Экс-президенту Пакистана отменили смертный приговор

Суд Пакистана отменил смертный приговор, вынесенный бывшему президенту страны Первезу Мушаррафу.

Об этом агентству AFP сообщил государственный прокурор.

Суд Лахора признал неконституционным создание специального суда, который признал 76-летнего военного правителя виновным в государственной измене.

«Подача жалобы, состав суда, отбор группы прокуроров являются незаконными ... И в конечном итоге решение было отменено», - заявил прокурор.

Адвокат Мушаррафа также подтвердил, что суд в Лахоре «все аннулировал».

«Да, он свободный человек. На данный момент против него нет судебных разбирательств », - добавил прокурор.

Напомним, что 17 декабря 2019 специальный суд в Исламабаде приговорил бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа к смертной казни по делу о государственной измене.

Правительство Пакистана выступил против смертного приговора, поскольку «ответчику не было предоставлено право на справедливое судебное разбирательство».

Генерал Мушарраф пришел к власти в Пакистане в результате военного переворота в 1999 году и занимал пост главы государства с 2001 по 2008 год.

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