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Экс-вице-президент США Майк Пенс посетил Украину в частном порядке и встретился с Зеленским

Экс-вице-президент США Майк Пенс посетил Украину в частном порядке и встретился с Зеленским

"Приезжать сюда как частное лицо – иметь возможность воочию увидеть героизм украинских солдат, удерживающих оборону, увидеть героизм людей здесь, в Ирпене, которые сдерживали российскую армию, увидеть семьи чьи дома были обстреляны в разгар бессовестного и неспровоцированного российского вторжения, — это укрепляет мою решимость внести свой вклад, продолжать призывать США поддерживать наших украинских друзей и союзников", - отметил он.

Пенс стал первым кандидатом в президенты от Республиканской партии, который встретился с Зеленским во время предвыборной кампании.

#Пенс #Украина #США

Джерело: https://t.me/infosprotyv/19418

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