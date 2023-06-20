Енергетики повністю заживили село Веселе

Харківські енергетики повністю відновили електропостачання у деокупованому селі Веселе Харківського району.

Як розповіли у Липецькому РЕМ АТ «Харківобленерго», село дуже постраждало внаслідок бойових дій та залишалося знеструмленим з перших днів війни.

«Щоб повернути світло жителям Веселого, ми відремонтували 10 трансформаторних підстанцій, замінили три силових трансформатори, близько 10 км високовольтної лінії 10 кВ та 20 км ПЛ 0,4 кВ. Наразі село, де у нас 549 споживачів, повністю заживлено», – зазначили в «Харківобленерго».

Агентство Телевидения Новости