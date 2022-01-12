Государственные награды и сертификаты на квартиры. В Академии Нацгвардии отпраздновали 30 годовщину

Академия Национальной гвардии – почти ровесница Независимой Украины. В начале года учебному заведению исполнилось 30 лет. В честь юбилея сегодня здесь проходят торжества. Сначала к Стелле героев на строевом плацу академии несут цветы. Это — знак чествования тех, кто погиб во время выполнения служебно-боевых задач.

Национальной академия Нацгвардии стала по специальному закону в 2014 году, что совпало с обострением ситуации на Востоке страны. Тогда оказалось, что существует дефицит кадров, которые могли бы работать с новым вооружением и техникой. За более чем полдесятка лет ситуация кардинально изменилась, уверяют в академии. Учебное заведение готовит профессиональные кадры командных, тыловых, технических и гуманитарных специальностей тактического и оперативно-тактического уровня.

Николай Балан, командующий Национальной гвардией Украины

Національна академія Національної гвардії України є провідним навчальним закладом, хоча не єдиним. Бо в 2021 році було сформовано ще Київський інститут НГУ. Але ці 4 факультета, які знаходяться в Національній академії — на 80 відсотків всього офіцерського корпусу готують тут

Большинство гвардейцев защищали страну в зоне проведения АТО или ООС. Харьковчанин Павел Попадинец – один из таких. В прошлом — он курсант Нацгвардии, а сейчас в его подчинении более 100 молодых парней и девушек, учащихся его Альма матер. Сегодня гвардейцу присвоили звание капитана. Сам Павел уверен, это за его усердие и настойчивость

Павел Попадинец, зам. начальника курса гуманитарного факультета по работе с личным составом

Скажу чесно — не очікував, що буде таке нагородження. Це дуже високе звання, дострокове звання капітан. Я дуже вдячний за довіру, що в день академії НГУ я святкую своє маленьке свято

За добросовестную службу ценными подарками, государственными наградами и сертификатами на квартиры были награждены и другие военнослужащие. Документ на изучение иностранного языка предоставили партнеры из Швеции.

По словам начальника академии Сергея Соколовского, это поможет улучшить уровень изучения курсантами иностранных языков.

Сергей Соколовский, начальник Национальной академии Национальной гвардии Украины

Це навчальна програма, яка дасть змогу вивчати дистанційно іноземну мову в любій військовій частині та в Академії

Национальная академия является одним из ведущих образовательных центров в сфере военного высшего образования в Украине, отмечают в МВД. Именно поэтому понимают, как важно работать над наполнением и обновлением материально-технической базы. Что и делается за счет бюджетных и донорских средств.

Мэри Акопян, заместитель министра внутренних дел Украины

Саме звідси починається рівень, фаховість, професійність всіх наших гвардійців. І ми пишаємося тими досягненнями та результатами, які починаються з рівня підготовки в Академії, завершуючи рівнем несення служби, який є на сьогодні.

За годы своего существования заведение подготовило более 40 тысяч военнослужащих, сегодня в Академии учится более двух тысяч человек.

Агентство Телевидения Новости