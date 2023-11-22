Грошової допомоги певним категоріям населення: міськрада схвалила виплати

Депутати Харківської міської ради на позачерговій сесії, сьогодні, 22 листопада, підтримали рішення про виплату грошової допомоги дітям загиблих військовослужбовців і харків’янам з хронічним захворюванням нирок.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міськради.

Департамент соціальної політики вніс зміни до Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова, розширивши окремі категорії громадян, яким надаватиметься фінансова допомога.

Так, дітям загиблих (померлих) захисників і захисниць України та дітям загиблих (померлих) під час проведення антитерористичної операції, відсічі та стримування збройної агресії рф забезпечили виплату адресної грошової допомоги.

Щомісяця вона складає 8 тис. грн. Кошти виплачуватимуться до досягнення дитиною повноліття.

Крім того, до переліку соціально вразливих верств населення додали харків’ян, які мають хронічне захворювання нирок.

Фінансова підтримка передбачається на транспортування до медичних закладів, розташованих на території міста Харкова, для проведення за життєвими показаннями амбулаторного гемодіалізу.

Таким громадянам виплатять одноразову грошову допомогу в розмірі 10 тис. грн.

Агентство Телевидения Новости