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Харьковчанин пытался проголосовать по доверенности за маму
На избирательном участке № 631466 в Харькове наблюдатели зафиксировали мужчину, который пытался проголосовать за свою мать по доверенности.
Об этом сообщает "Опора"
После того, как члены комиссии отказали избирателю в этом, он все равно продолжил спорить и требовать дать ему бюллетень за мать.
Председатель участковой комиссии и полицейский попросили мужчину проголосовать за себя и покинуть помещение участка. Члены комиссии выдали его собственный бюллетень и тот ушел в кабинку для голосования.
Через некоторое время наблюдатель заметила, что нарушитель фотографирует бюллетень. Члены комиссии и наблюдатели вызвали полицию.
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