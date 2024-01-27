Харків відвідала литовська делегація

Харківський міський голова Ігор Терехов вчора, 26 січня, зустрівся з литовською делегацією на чолі з міністром закордонних справ Литовської Республіки Габріелюсом Ландсбергісом.

Гості разом з мером відвідали харківську метрошколу та поклали квіти до пам’ятника дітям, які загинули через збройну агресію рф, повідомила міськрада.

«Я дуже вдячний Литві за ту політичну, економічну та військову допомогу, яку вона надає Харкову та всій Україні. Ми побачили зруйновану центральну частину міста, пошкоджені будинки харків’ян, поклали квіти до пам’ятника загиблим дітям. Це та ціна, яку ми сплачуємо щодня, аби відстояти власну свободу», – зазначив Ігор Терехов.

Своєю чергою Габріелюс Ландсбергіс підкреслив: необхідно постійно нагадувати світу, що Україна невпинно бореться та потребує підтримки.

«Пріоритет зараз – це протиповітряна оборона. Це основне послання, яке я понесу в міжнародну спільноту. На жаль, Литва не може повною мірою забезпечити Україну системами ППО, але ми готові надавати, зокрема, гуманітарну допомогу для людей», – повідомив міністр.

Ігор Терехов також наголосив, що приїзд литовської делегації є показовим для мешканців міста, адже це означає, що Європа активно підтримує державу в цілому.

Сторони домовилися про надання гуманітарної допомоги переселенцям.

Ігор Терехов також закликав литовців долучитися до проєкту створення диференційованої системи оповіщення в Харкові.

Агентство Телевидения Новости