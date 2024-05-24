«Харківобленерго» оновило графіки відключень світла

У Харкові оновлено графіки відключень світла у період з 26 по 31 травня.

Про це повідомили в «Харківобленерго».

«У неділю 26 травня в звʼязку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт в Обʼєднаній енергетичній системі України плануються відключення споживачів Харкова та Харківської області (за графіком погодинних відключень з можливістю подовження тривалості знеструмлень)», – йдеться в повідомленні.

Визначити групу, до якої відноситься та чи інша вулиця, можна за допомогою наступної таблиці.

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