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«Харківобленерго» оновило графіки відключень світла
У Харкові оновлено графіки відключень світла у період з 26 по 31 травня.
Про це повідомили в «Харківобленерго».
«У неділю 26 травня в звʼязку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт в Обʼєднаній енергетичній системі України плануються відключення споживачів Харкова та Харківської області (за графіком погодинних відключень з можливістю подовження тривалості знеструмлень)», – йдеться в повідомленні.
Визначити групу, до якої відноситься та чи інша вулиця, можна за допомогою наступної таблиці.