Харківщині передають ще 13 модульних котелень, які забезпечать теплом 23 тисячі людей

Міжнародний Комітет Червоного Хреста передасть 13 модульних котелень, які забезпечать теплом 23 тисячі жителів Харківщини. Про це йшлося на зустрічі начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова та голови Харківської субделегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста Стефані Гартлахер.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Від початку широкомасштабного вторгнення Червоний Хрест надає всебічну підтримку жителям Харківщини, постачаючи продукти харчування, гігієнічні засоби, будівельні матеріали та допомагаючи з евакуацією цивільного населення.

«Продовжуємо забезпечувати жителів Харківщини опалювальним обладнанням. Плануємо передати області 13 пересувних модульних котелень, які під час наступного опалювального сезону забезпечать теплом близько 23 тисячі людей», – сказала Стефані Гартлахер.

Вона додала, що важливою частиною програми інституційної допомоги є підтримка медичних закладів у Барвінківській, Чугуївській, Ізюмській, Золочівській та Харківській громадах. Окрема увага приділяється напрямку реабілітаційної допомоги, який реалізується спільно з Міністерством охорони здоров’я України.

Голова Харківської субделегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста також зазначила, що наразі триває тісна співпраця із Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими щодо допомоги родинам українських захисників і захисниць з Харківщини.

Агентство Телевидения Новости