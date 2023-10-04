Харківщина готова майже на 100% до опалювального сезону – Олег Синєгубов

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про підсумки візиту Президента України Володимира Зеленського на Харківщину 3 жовтня та готовність регіону до зими.

Він наголосив, що вагомі питання, над якими зараз працюємо, – це відновлення та захист енергогенеруючих підприємств, повідомляють в ХОВА.

«Майже на 100% область готова до опалювального сезону. Це планові показники.

Президент наголосив на тому, що потрібно пришвидшуватися, задіяти максимально ресурси, зокрема, й міжнародних партнерів, щоб відбулося відновлення та захист енергогенеруючих підприємств», – сказав начальник ХОВА.

Також Олег Синєгубов зазначив, що розпорядження про початок опалювального сезону в Харківській області буде підписано в залежності від середньодобової температури.

«Звичайно, що ми будемо дотримуватися тієї позиції, як і завжди.

Тобто будемо підписувати за тієї середньодобової температури, яка буде потребувати це зробити.

В області також ще тривають роботи, наприклад, по місту Ізюм.

Але до початку опалювального сезону ми все те, що запланували, встигнемо зробити», – додав начальник Харківської ОВА.

Агентство Телевидения Новости