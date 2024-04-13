Харківські енергетики отримали дев’ять автовеж для ремонтних робіт
За координації Міненерго АТ «Харківобленерго» передано дев’ять автомобільних веж.
Про це повідомляє Міненерго.
Спецтехніку закуплено за кошти Фонду підтримки енергетики України, створеного за ініціативи міністра енергетики України Германа Галущенка та єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон.
Це вже третя поставка спецтехніки на Харківщину. Протягом найближчого часу АТ «Харківобленерго» отримає ще чотири автопідіймачі.
«Енергетична інфраструктура Харкова та Харківської області – під ударами ворога. Але енергетики регіону максимально оперативно усувають пошкодження та відновлюють електропостачання. Вдячний партнерам за допомогу, яка дозволяє пришвидшувати ці роботи», – зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.
Отримана техніка вже працює в Харкові та області. Зокрема, автомобілі використовують для ремонтних робіт, обслуговування ліній електропередачі тощо.