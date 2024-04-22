Харківські комунальники ліквідовують наслідки негоди

За останню добу працівники підприємства «Харківзеленбуд» понад 10 разів виїжджали на ліквідацію наслідків негоди у Шевченківський, Індустріальний, Холодногірський, Новобаварський, Київський та Салтівський райони міста.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Фахівці СКП «Харківзеленбуд» розпилюють та вивозять повалені дерева і зламані гілки.

Зокрема, в Київському районі клен упав на гаражі та пошкодив дах, а в Холодногірському – на пішохідну доріжку на вул. Барикадній. Обійшлося без постраждалих.

Також минулими вихідними внаслідок буревію в Центральному парку завалилося два дерева. Крім того, територією попадало гілля. Співробітники підприємства прибрали наслідки негоди. Постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости