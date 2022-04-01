Харківські комунальники під обстрілами відновлюють подачу води та тепла

Бригади КП «Харківські теплові мережі» цілодобово працюють для того, щоб підтримувати у належному стані котельні, центральні та індивідуальні теплові пункти.

Як повідомили на підприємстві, попри постійні обстріли, співробітники ХТМ не припиняють роботу та продовжують ремонтувати обладнання, що виходить з ладу внаслідок влучання снарядів.

Аби харків’яни були з теплом та гарячою водою, бригади цілодобово ремонтують дефектні ділянки трубопроводів, займаються технічним обслуговуванням та відновленням електричного обладнання, що вийшло з ладу, а також проводять регулювання режимів та підживлення на котельнях і теплових пунктах.

«Працівники ХТМ роблять все можливе й навіть неможливе, щоб місто і його мешканці жили повноцінним життям», – зазначили на підприємстві.

Також аварійно-ремонтні бригади КП «Харківводоканал» докладають усіх зусиль, щоб забезпечити харків’ян водою.

Зокрема, як повідомив начальник дільниці Новобаварського району управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем Комплексу «Харківводовідведення» Віктор Воронцов, подача води до житлових будинків – пріоритетне завдання у роботі підрозділу. За його словами, всі мешканці мають бути з водою, пошкодження на внутрішньобудинкових системах – оперативно усунуті, підвальні приміщення-укриття – підтримуватися у належному стані.

«З першого дня військової агресії у роботу колективу внесли корективи та виділили основні напрямки діяльності. З усім цим справляємося, насамперед, завдяки нашим працівникам, які застосовують усі сили, знання та навички для виконання поставлених завдань», – наголосив Віктор Воронцов.

Але для всіх цих робіт потрібно фінансування, тому до харків’ян звертаються з проханням частково або повністю сплатити за отримані послуги підприємства, якщо є фінансова можливість. У департаменті звернули увагу на те, що відділення «Мегабанку» наразі не працюють. Сплатити житлові послуги можна через онлайн-ресурси банківських установ, зокрема «Приват 24», «Мегабанка» та ін. Розмір оплати послуги з утримання і обслуговування житлового будинку залишається таким же, яким і був до початку війни. Як повідомили у Департаменті житлово-комунального господарства, працівники КП «Жилкомсервіс», незважаючи на складну ситуацію в країні, продовжують щоденно слідкувати за чистотою прибудинкових територій багатоквартирних будинків та беруть участь у ліквідації наслідків масованих обстрілів по житлових кварталах міста.

Також у департаменті подякували харків’янам, які допомагають комунальникам розбирати завали, прибирати місто від сміття, а також забезпечувати ліками та продуктами харчування тих, хто цього потребує.

«Щиро вдячні за вашу допомогу, відповідальність, підтримку і небайдужість!» – зазначили у департаменті.

Агентство Телевидения Новости