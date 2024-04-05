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05.04.2024 15:11
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Харківська ОВА опублікувала нові графіки відключень світла на 6–10 квітня

Харківська ОВА опублікувала нові графіки відключень світла на 6–10 квітня

Оновлено графіки погодинних відключень світла в Харкові та області у період із 6 по 10 квітня. На Харківщині продовжують ремонтні роботи на об’єктах інфраструктури після ворожих обстрілів.

Новий графік відключень світла публікує Харківська ОВА.

Також сьогодні відбулось засідання Координаційного штаба із оперативного реагування щодо ситуації в енергосистемі. За словами начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, ситуація важка, є дефіцит для 300 тисяч мешканців Харкова і загалом для 550 тисяч по області.

«Зараз ми відкоригували роботу таким чином, щоб хоча б вночі усі жителі міста були з електропостачанням. Водночас виникають проблемі із внутрішньою мережею по області, які не витримують напруги. Лише за цю добу зафіксували два аварійні випадки відключення, що призвело до змін у графіках», – зазначив Синєгубов.

Поки ситуація з подачею світла складна, в ОВА порекомендували всім жителям області, за можливості, обмежити користування ліфтами у багатоповерхівках, розглянути можливість автономних джерел електроенергії, ощадливо користуватися побутовими приладами – не перевантажувати систему.

Агентство Телевидения Новости

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