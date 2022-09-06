Харківський напрямок: ворог не припиняє обстріли із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 6 вересня. 195 доба війни.

На Харківському напрямку ворог обстріляв військову та цивільну інфраструктуру із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Прудянка, Слатине, Руська Лозова, Руські Тишки, Мосьпанове, Гусарівка та Залиман.

На Слов’янському напрямку ворог активних наступальних дій не вів. Обстрілів з боку окупантів зазнали Долина, Краснопілля, Мазанівка, Дмитрівка, Бражківка та Довгеньке.

Ракетні війська та артилерія наземних угруповань військ продовжують виконувати завдання з вогневого ураження живої сили та бойової техніки, контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника. Вогневого ураження зазнали шість пунктів управління ворога, зокрема і корпусного рівня. Знищено три об’єкти зосередження живої сили окупантів. В зону ураження потрапили дев’ять засобів протиповітряної оборони. Результати уточнюються. Одночасно, знищено техніку радіоелектронної розвідки та боротьби, станції зв’язку, понтонна та паромна переправи, вісім складів боєприпасів різного рівня, що значно знизило можливості противника щодо ведення наступальних дій.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости