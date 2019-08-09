Государство
Перейти к списку новостей
09.08.2019 18:15
Просмотров: 241

"Я не могу простить того, что они со мной сделали": освобожденный политзаключенный Александр Стешенко - о времени в плену

Свою поездку в Крым  в апреле  2018 года Александр Стешенко теперь вспоминает с ужасом. На административной границе в Чонгаре  все было как обычно, но вдруг его паспортом заинтересовались пограничники - попросили время для уточнения данных  в документах  и вроде бы отпустили, но тут Александр увидел вооруженных людей :

АЛЕКСАНДР СТЕШЕНКО, политзаключенный

Слышу - за мной кто-то бежит, одели мешок на голову, наручники. Посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Дальше они увезли к себе в управление, но я все время был с мешком на голове. Начали меня бить, мучили меня, спрашивали  -  сотрудничаю ли я с СБУ, с главным управлением разведки, какие мне были поставлены задачи. Я говорю: вы о чем?- фильмов пересмотрели?

Причину своего похищения Саша узнал уже в суде в оккупированном  Симферополе, якобы он, находясь на вокзале,  курил в неположенном месте и сорвал погоны с сотрудников полиции. Последовал арест на 12 суток.

Украинские адвокаты смогли прийти к нему в камеру и обещали освободить. Когда парень вышел -  он думал, что все закончилось, но сотрудники ФСБ  на глазах у украинских юристов снова  схватили парня и отправили в подвал, где пытали. От него, Стешенко, требовали признания в поджоге дома подконтрольного России муфтия Крыма Эмирали Аблаева.

Александр признает, что под пытками сознался и оговорил неизвестных ему людей. Больше всего,  Александр говорит, его поразил суд, где его заставили отказаться от защитников:

АЛЕКСАНДР СТЕШЕНКО, политзаключенный

Били меня заставляли отказываться от адвокатов, которые мне предоставляет Украина, говорят -  нет, у тебя их не будет, они прекрасно это понимали, что если их ко мне допустят, то дело сразу развалится, там помогали люди, но их не пускали, мне пришлось от них отказаться, и все осудили меня…

На суде свою вину Стешенко не признал. Российский суд  огласил приговор – 2 года колонии, за участие в экстремистской группе.

Когда Александр сидел в СИЗО, он познакомился с другим политзаключенным Евгением Пановым. Первое время к нему никого не пускали, условия содержания ужасные были.

Теперь он все время болеет, сейчас у парня ужасные головные боли.

Освободили Стешенко 6 августа, и теперь он очень благодарен всем организациям, которые боролись за него.  

АЛЕКСАНДР СТЕШЕНКО, политзаключенный

Я не могу простить того, что они со мной  сделали, я думаю, буду прикладывать любые усилия, чтобы как-то помочь политзаключенным, ну и вообще…

За два месяца до освобождения Александра из российского плена в Харькове  скоропостижно скончалась его мать. Отец, Александр Владимирович Стешенко, признается, что он не надеялся увидеть сына при жизни:

АЛЕКСАНДР СТЕШЕНКО, отец

Когда я в интернете по российским соцсетям услышал, что моему сыну предъявляют национализм, экстремизм еще там пару статей, я подумал, что суммарно ему дадут двадцать лет, я думал - я тоже его не дождусь, но когда я услышал, что его освобождают - у меня давление поднялось, тяжело было сердцу это слышать, но мы мужчины, мы сильные. Немного даже слеза прошибла меня с глаз

Сейчас  Александр Стешенко-младший планирует устроиться на работу и создать семью. В Крыму он теперь - персона нон-грата, но надеется, что когда полуостров снова станет украинской территорией, он туда обязательно вернется.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 