"Я не могу простить того, что они со мной сделали": освобожденный политзаключенный Александр Стешенко - о времени в плену

Свою поездку в Крым в апреле 2018 года Александр Стешенко теперь вспоминает с ужасом. На административной границе в Чонгаре все было как обычно, но вдруг его паспортом заинтересовались пограничники - попросили время для уточнения данных в документах и вроде бы отпустили, но тут Александр увидел вооруженных людей :

АЛЕКСАНДР СТЕШЕНКО, политзаключенный

Слышу - за мной кто-то бежит, одели мешок на голову, наручники. Посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Дальше они увезли к себе в управление, но я все время был с мешком на голове. Начали меня бить, мучили меня, спрашивали - сотрудничаю ли я с СБУ, с главным управлением разведки, какие мне были поставлены задачи. Я говорю: вы о чем?- фильмов пересмотрели?

Причину своего похищения Саша узнал уже в суде в оккупированном Симферополе, якобы он, находясь на вокзале, курил в неположенном месте и сорвал погоны с сотрудников полиции. Последовал арест на 12 суток.

Украинские адвокаты смогли прийти к нему в камеру и обещали освободить. Когда парень вышел - он думал, что все закончилось, но сотрудники ФСБ на глазах у украинских юристов снова схватили парня и отправили в подвал, где пытали. От него, Стешенко, требовали признания в поджоге дома подконтрольного России муфтия Крыма Эмирали Аблаева.

Александр признает, что под пытками сознался и оговорил неизвестных ему людей. Больше всего, Александр говорит, его поразил суд, где его заставили отказаться от защитников:

АЛЕКСАНДР СТЕШЕНКО, политзаключенный

Били меня заставляли отказываться от адвокатов, которые мне предоставляет Украина, говорят - нет, у тебя их не будет, они прекрасно это понимали, что если их ко мне допустят, то дело сразу развалится, там помогали люди, но их не пускали, мне пришлось от них отказаться, и все осудили меня…

На суде свою вину Стешенко не признал. Российский суд огласил приговор – 2 года колонии, за участие в экстремистской группе.

Когда Александр сидел в СИЗО, он познакомился с другим политзаключенным Евгением Пановым. Первое время к нему никого не пускали, условия содержания ужасные были.

Теперь он все время болеет, сейчас у парня ужасные головные боли.

Освободили Стешенко 6 августа, и теперь он очень благодарен всем организациям, которые боролись за него.

АЛЕКСАНДР СТЕШЕНКО, политзаключенный

Я не могу простить того, что они со мной сделали, я думаю, буду прикладывать любые усилия, чтобы как-то помочь политзаключенным, ну и вообще…

За два месяца до освобождения Александра из российского плена в Харькове скоропостижно скончалась его мать. Отец, Александр Владимирович Стешенко, признается, что он не надеялся увидеть сына при жизни:

АЛЕКСАНДР СТЕШЕНКО, отец

Когда я в интернете по российским соцсетям услышал, что моему сыну предъявляют национализм, экстремизм еще там пару статей, я подумал, что суммарно ему дадут двадцать лет, я думал - я тоже его не дождусь, но когда я услышал, что его освобождают - у меня давление поднялось, тяжело было сердцу это слышать, но мы мужчины, мы сильные. Немного даже слеза прошибла меня с глаз

Сейчас Александр Стешенко-младший планирует устроиться на работу и создать семью. В Крыму он теперь - персона нон-грата, но надеется, что когда полуостров снова станет украинской территорией, он туда обязательно вернется.

Агентство Телевидения Новости