Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:29
Просмотров: 154

Як працюють артилеристи на найгарячіших ділянках фронту: відео Нацгвардії

Як працюють артилеристи на найгарячіших ділянках фронту: відео Нацгвардії

Ракетні війська та артилерія – є головним засобом вогневого ураження противника у російсько-українській війні. Не дарма їх ще називають «богами війни», адже саме завдяки артилерії знищується скупчення техніки та живої сили ворога. 

Як працює артилерія, про звільнення населених пунктів та ураження ворога нацгварційці розповіли у своєму відео.

Артилерійський розрахунок 2-го батальйону спеціального призначення «Донбас» 15-го полку Нацгвардії  виконує завдання на найгарячіших ділянках фронту.

На їхньому рахунку вже багато успішних відпрацювань та ліквідованих окупантів.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 