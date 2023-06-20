Як працюють артилеристи на найгарячіших ділянках фронту: відео Нацгвардії

Ракетні війська та артилерія – є головним засобом вогневого ураження противника у російсько-українській війні. Не дарма їх ще називають «богами війни», адже саме завдяки артилерії знищується скупчення техніки та живої сили ворога.

Як працює артилерія, про звільнення населених пунктів та ураження ворога нацгварційці розповіли у своєму відео.

Артилерійський розрахунок 2-го батальйону спеціального призначення «Донбас» 15-го полку Нацгвардії виконує завдання на найгарячіших ділянках фронту.

На їхньому рахунку вже багато успішних відпрацювань та ліквідованих окупантів.

Агентство Телевидения Новости