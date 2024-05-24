Як захистити Харків від ударів: повітряні сили ЗСУ

В Повітряних силах Збройних сил України розповіли, як захистити Харків від постійних російських ударів ракетами та дронами.

Як пише УНІАН, про це речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш повідомив в ефірі інформаційного марафону.

«Насправді, проти С-300 дуже складно боротися через дуже близьку відстань від кордону безпосередньо з російською федерацією та складність цілі – її досить складно збити. Тому, звичайно що, найкращий би вихід був, але на жаль, це неможливо – це відтягнути просто Харків територіально від кордону. Тут єдиний ефективний метод – це безпосереднє знищення самих пускових установок», – сказав Євлаш.

Він додав, що це задача більш стратегічного характеру, якою займаються військові.

Також у нього запитали, як би на ситуацію із захистом Харкова вплинуло розміщення хоча б двох зенітних ракетних систем «Петріот».

«Якщо ми беремо балістику, то «Петріот» якраз досить ефективний у відбитті саме балістичного озброєння, аеробалістичних ракет типу «Кинджал». Звичайно, що «Петріот» – це потужна зброя. Однак, саме біля Харкова використання таких засобів потребує особливих знань, вмінь і навичок, тому що постійно над територією Харківщини знаходяться десятки безпілотників», – сказав Євлаш.

При цьому, він сказав, що у випадку з Харковом системи «Петріот» потребуватимуть прикриття від інших комплексів, і зокрема, таких як Hawk та інших для боротьби з безпілотниками й ракетами меншого типу.

Окремо речник повідомив, що після затвердження в США додаткового пакета допомоги для України, ракети у Повітряних силах є і вони готові відбивати повітряні напади ворога.

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