Ярославський повернувся в Україну – ЗМІ

Бізнесмен Олександр Ярославський перетнув кордон України. Про це повідомляє «Українська Правда» із посиланням на свої джерела в правоохоронних органах.

За даними джерел УП, Ярославський прибув у пункт пропуску «Малий Березний» на кордоні зі Словаччиною.

У свою чергу в Державній прикордонній службі України зазначили, що не можуть надавати інформацію щодо перетину кордону третіми особами. Водночас нагадали, що громадянам України, згідно з Конституцією, не може бути відмовлено у в’їзді в нашу країну.

Відомо, що Офіс генпрокурора підготував повістки на виклик бізнесмена як свідка у справі про лютневу ДТП на 18, 19 та 20 липня.

Нагадаємо, Ярославського в Україні підозрюють у причетності до резонансного ДТП під Харковом. Сам він провину відкидає. Бізнесмен був відсутній в Україні з початку лютого.

Передісторія:

Пізно ввечері 9 лютого 2022 року на трасі Чугуїв – Мартове автомобіль збив на смерть чоловіка, на місці ДТП знайшли автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського. Джерела УП у правоохоронних органах повідомили, що жертву переїхали двічі.

Ярославський заявив, що спав вдома у момент аварії. У його бізнес-групі DCH заявили, що за кермом авто під час аварії був їхній водій. Однак водй, який узяв провину на себе, насправді був далеко від місця ДТП. Йому інкримінують «приховування злочину», а не провину за ДТП.

За спробу фальсифікації справи голова МВС Денис Монастирський звільнив начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна, Цю частину справи розслідує Держбюро розслідувань.

Сам Ярославський 10 лютого вилетів з України – нібито на відпочинок із родиною, запланований до 19 лютого. Бізнесмена чекає поліція. Генпрокурор Ірина Венедіктова запевнила, що слідчі дії будуть у рамках закону, без політичних ігор.

Агентство Телевидения Новости