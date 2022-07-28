ISW: ЗСУ пішли контрнаступ в напрямку Ізюма

Українські сили, ймовірно, ведуть контрнаступ на північний захід від Ізюма, щоб відвернути російські війська від наступу Слов’янськ, пише американський Інститут дослідження війни (ISW), повідомляє Українська Правд

Зазначається, що також українські війська прагнуть порушити російські шляхи постачання.

Як пише ISW, у цьому контрнаступі ЗСУ досягли незначних успіхів.

Українські сили, ймовірно, розпочали локальну контратаку на південному заході від Ізюма, пише американський Інститут вивчення війни (ISW) у свіжому зведенні.

Інші висновки аналітиків:

Російська армія, схоже, зараз може вести тільки локальні наступи за двома напрямками: Сіверськ і Бахмут.

Російські війська атакували населені пункти на схід Сіверська, на північний схід та на південний схід від Бахмута.

Наземні бої продовжуються на північ від Харкова.

Республіка Марій Ел у РФ направила на навчання два “добровольчі” батальйони і формує третій батальйон для перекидання в Україну.

Російська окупаційна влада завозить росіян для роботи на окупованих територіях через брак українських колабораціоністів.

Окупаційна влада Маріуполя продовжує затримувати гуманітарну допомогу, щоб змусити мирних жителів співпрацювати з окупаційною адміністрацією та працювати на неї.

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