Известный телеведущий Скичко будет баллотироваться в Верховную Раду

Телеведущий Александр Скичко будет баллотироваться в Верховную Раду от партия «Слуги народа». Он будет идти по мажоритарному округу 197 на Черкасщине.

Об этом сам Скичко сообщил в Instagram.

«Я иду в политику, потому что мне надоело. Мне надоело слушать пустые обещания каждые 5 лет, ездить по разбитым дорогам. И особенно мне надоело слышать, как мои друзья хотят уехать в другую страну », - говорится в видеообращении известного телеведущего.

Агентство Телевидения Новости