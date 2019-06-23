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Известный телеведущий Скичко будет баллотироваться в Верховную Раду

Известный телеведущий Скичко будет баллотироваться в Верховную Раду

Телеведущий Александр Скичко будет баллотироваться в Верховную Раду от партия «Слуги народа». Он будет идти по мажоритарному округу 197 на Черкасщине.

Об этом сам Скичко сообщил в Instagram.

«Я иду в политику, потому что мне надоело. Мне надоело слушать пустые обещания каждые 5 лет, ездить по разбитым дорогам. И особенно мне надоело слышать, как мои друзья хотят уехать в другую страну », - говорится в видеообращении известного телеведущего. 

Агентство Телевидения Новости

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