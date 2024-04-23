Жителі Харкова без світла у середньому не більше ніж 4 години на добу – Синєгубов

На Харківщині вдалося стабілізувати ситуацію з аварійними відключеннями електроенергії: жителі Харкова та прилеглих населених пунктів без світла у середньому не більше ніж 4 години на добу.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, наразі більшість жителів Харкова та прилеглих населених пунктів зі спутниковим та кабельним телебаченням. Мобільний зв’язок та інтернет також є.

«Ліквідовуємо наслідки обстрілів телевежі. Повністю оцінити ситуацію зможемо тільки після повного розбору завалів та аналізу стану обладнання. Однак вже маємо стримані оптимістичні прогнози», – йдеться в повідомленні.

Триває відновлення пошкоджених об’єктів внаслідок березневих обстрілів.

«Напрацьовуємо рішення щодо децентралізації світло- та теплопостачання не лише в Харкові, а й в інших громадах», – розповів Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости