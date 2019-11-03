Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко уехал из Украины. Об этом сообщил журналист Евгений Киселев в своей авторской программе "Понауехавшие", опубликованной на YouTube-канале "Кисельные берега".

Один из зрителей задал вопрос о том, почему в программе не было журналиста Аркадия Бабченко.

"К сожалению, Бабченко уехал из Украины - возможно, насовсем. Уж не знаем, почему. То ли в Эстонию, то ли в Финляндию", - ответил Киселев.

Сегодня, 3 ноября, Аркадий Бабченко на странице в Facebook подтвердил, что он уехал из Украины. Журналист напомнил, что обещал уехать из страны в случае победы на выборах президента Украины «не того» кандидата.

"Что-то я не пойму, а чего все так всполошились-то? "Если Украина выберет "кандидата Х" - я сейчас без персоналий, я про общую тенденцию в стране - я на следующий же день начинаю запуск процесса "я сваливаю". Ровно полгода назад написано. Вот ровно, почти день в день. Я сказал. Я сделал. В чем проблема? Все эти полгода у меня в комментариях слюной захлебывались - Бабченко, мы выбрали Зеленского, сваливай, как обещал. Ну, вот. Пацан сказал, пацан сделал. Процесс "я сваливаю" запущен. Портнов приехал - Бабченко уехал", - пишет Бабченко.

"Отдельное спасибо хочу передать Евгению Киселеву за то, что он смог удержаться и не раскрыть хотя бы уже мой адрес проживания. Кремень, а не человек", - добавил Бабченко.

Напомним, 29 мая 2018 года СМИ и полиция сообщили о покушении на Аркадия Бабченко в Киеве, в ходе которого он скончался в карете скорой помощи.

Однако, как выснилось, "убийство" журналиста оказалось инсценировкой спецслужб - для того, чтобы вычислить заказчика его убийства и задержать реального исполнителя. Об этом на следующий день сообщили в СБУ.

30 августа суд вынес приговор подозреваемому в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко Борису Герману. Его приговорили к 4,5 годам лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости