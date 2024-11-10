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К вопросу ВПК Южной Кореи

К вопросу ВПК Южной Кореи

Вчера прошли испытания южнокорейской баллистической ракеты оперативно-тактического назначения Hyunmoo-IIB.

Заявленная дальность поражения цели - 550 км.

На, конечно, такие ракеты ЮК никогда не передаст. Хотя бы по причине ограничений на экспорт ракетного вооружения с дальностью поражения целей выше 300 км. Но, в целом, если и более старые модификации, как раз попадающие под ограничение.

Но, это так, просто мысли вслух и мечты, которые очень бы хотелось, чтобы сбылись...

Джерело: https://t.me/zloyodessit/22985

Новости портала «Весь Харьков»

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