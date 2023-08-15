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Кабмін виділив 911,5 млн на будівництво захисних споруд на Харківщині

Кабмін виділив 911,5 млн на будівництво захисних споруд на Харківщині

Кабінет міністрів виділив з резервного фонду держбюджету понад 1,2 млрд гривень на посилення оборонних рубежів північно-східних регіонів України.

Про це заявив прем’єр Денис Шмигаль, пише Економічна правда.

За його словами, на запит Харківської та Чернігівської ОВА уряд спрямовує 911,5 млн для Харківщини та понад 363 млн грн для Чернігівщини на будівництво військових інженерних та фортифікаційних споруд.

Замовниками та виконавцями цих робіт є обласні військові адміністрації, додав прем’єр.

Агентство Телевидения Новости

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