Какие партии прошли в Раду: данные Национального экзит-пола

Верховную Раду девятого созыва проходят пять политических сил. Об этом говорится в данных Национального экзит-пола, который был проведен по заказу фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, КМИС и Центра Разумкова.

Первое место принадлежит партии "Слуга народа". Ее поддержали избирателей 43,9%.

Второе место за пророссийской "Оппозиционной платформой - За жизнь", за которую проголосовали 11,5% украинцев.

Третье место у партии "Европейская солидарность" - 8,9%.

Четвертую ступень заняла партия "Батькивщина", которая может положиться на 7,6% голосов.

В парламент также проходит политическая сила "Голос" с результатом в 6,3%.

Вне состава Верховной Рады остались партия "Сила и честь" (4,4%), "Оппозиционный блок" (3,3%), "Партия Шария" (3,1%), Радикальная партия Олега Ляшко (2,8%), "Украинская стратегия Гройсмана" (2,2%), ВО "Свобода" (2,1%) и другие.

Опрос избирателей на выходе с избирательных участков провели Киевский международный институт социологии (КМИС) и Центр Разумкова. Генеральная совокупность экзит-пола – избиратели, которые проголосовали на избирательных участках на территории Украины (кроме специальных участков). Теоретически выборка репрезентативна для Украины в целом, для всех тех участков, на которых состоялись выборы. Опрошено 10 551 респондента на 300 избирательных участках. Применялась методика "тайного голосования".

Агентство Телевидения Новости