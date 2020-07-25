Карантинные нововведения: какие запреты будут действовать по зонам?

Кабинет министров обнародовал постановление от 22 июля о введении карантина и усилении противоэпидемических мероприятий на территории Украины. В документе также говорится о разделении регионов в зависимости от эпидситуации на «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную» зоны. Какими будут правила в каждой из них рассказала пресс-служба Кабмина.

Запреты будут как общими, которые будут действовать по всей территории Украины, так и отдельными для зоны соответствующего цвета.

Запреты для всей территории Украины:

пребывание в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без одетых средств индивидуальной защиты;

пребывание на улице без документов;

самовольно оставлять места самоизоляции, обсервации;

пересекать государственную границу и контрольные пункты на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г. Севастополя иностранцам и лицам без гражданства, за некоторыми исключениями, без наличия полиса страхования, покрывающего расходы, связанные с лечением COVID-19 и обсервацией.

Запреты для «зеленой» зоны:

проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. метров площади здания или территории;

деятельность кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью кинозалов или залов более 50% мест в каждом отдельном кинозале или зале;

осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров в количестве большем, чем количество мест для сидения.

Запреты для «желтой» зоны:

все те же, что и для «зеленой»;

добавляется посещение посторонними лицами ряда учреждений и учреждений социальной защиты, кроме предоставляющих социальные услуги экстренно (кризисно).

Запреты для «оранжевой» зоны:

все запреты "зеленого" и "желтого" уровня,

проведение массовых мероприятий с участием более 100 человек и более одного человека на 20 кв. метров площади здания или территории;

деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме гостиниц;

работа после 24-й и до 7 часов развлекательных заведений, а также субъектов хозяйствования по предоставлению услуг общественного питания, кроме услуг общественного питания с адресной доставки заказов и заказов на вынос;

посещение учебных заведений соискателями образования группами в количестве более 20 человек, кроме учреждений дошкольного и общего среднего образования;

проведение учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации, кроме ряда исключений;

деятельность спортивных залов, фитнес-центров;

прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха;

оздоровление и отдых детей за пределами указанной территории.

Запреты для «красной» зоны:

все те же, что и для предыдущих трех уровней;

регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров, кроме перевозки: легковыми автомобилями, количество пассажиров, включая водителя, в которых не более 5 человек без учета лиц в возрасте до 14 лет; служебными и/или арендованными автомобильными транспортными средствами предприятий, учреждений при условии обеспечения водителей и пассажиров во время таких перевозок средствами индивидуальной защиты в пределах количества мест для сидения и исключительно по маршрутам движения, о которых проинформированы не менее чем за два дня органы Нацполиции.

посещение учебных заведений получателями образования;

прием посетителей субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сферах культуры, общепита, ТРЦ, других учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров, торгового и бытового обслуживания населения, кроме: торговли продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом; производства банковской и страховой деятельности, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельности автозаправочных комплексов, деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, технического обслуживания регистраторов расчетных операций, деятельности по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления, объектов почтовой связи; торговой деятельности и деятельности по предоставлению услуг общественного питания с адресной доставки заказов;

посещение получателями социальных или реабилитационных услуг учреждений и заведений, предоставляющих социальные или реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание), кроме учреждений, оказывающих социальные услуги экстренно (кризисно), центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи, социального патрулирования.

Агентство Телевидения Новости