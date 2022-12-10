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Китай і Саудівська Аравія виступають за мирне врегулювання конфлікту в Україні та закликали вжити всіх заходів для зниження ескалації

Китай і Саудівська Аравія виступають за мирне врегулювання конфлікту в Україні та закликали вжити всіх заходів для зниження ескалації

Можна сказати, що цей допис - продовження попереднього. СПРАВЖНІ, а не фейкові світові лідери - проти війни в Україні, яку розв‘язала і продовжує Росія.

Путін загнаний в кут. І тут постає питання: можна порівняти його зі щуром, загнаним в кут і назвати «небезпечним», втім, чомусь люди, які люблять цей образний мовний зворот - ніколи не кажуть про те, що в руках у людини, яка загнала в кут щура... Якщо людина голіруч - то да, це доволі неприємно, бо щур високо стрибає, а якщо є палиця або цеглина - нічого страшного.

Так от: у нас, як і у всього Цивілізованого Світу знайдеться і палиця і цеглина, а у Путіна максимум рятівна нора. В якості тимчасового порятунку.

Джерело: https://t.me/NazarPrykhodkoPlus/19641

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