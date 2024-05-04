Харківщина, 4 травня

● 01:17 м. Харків. Окупанти завдали ударів «Шахедами». Внаслідок попадання уламків горіли двохповерхова офісна та складська будівлі. А також будівля шиномонтажу. Постраждали 4 людини.

● 14:05 м. Харків. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок, конструктивні елементи зруйнованого будинку на площі. Загалом пошкоджено (https://t.me/synegubov/9313) 15 приватних будинків, скління вікон підприємства. Постраждали двоє чоловіків 66 та 77 років. Загинула 82-річна жінка.

● Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 16 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Борова, Куп‘янськ.

● 11.40 м. Чугуїв внаслідок ворожого обстрілу РСЗВ 2 ракети Торнадо С та о 12.30 ворожий ракетний обстріл 2 ракети ЗРК С-300 пошкоджено будинок, квартири, 2 автомобілі. Поранено 3 людини.

● 11:40 Куп'янський район, Великобурлуцька громада, с.Шипувате. На території цивільного підприємства впав ворожий безпілотний літальний апарат.

● 3 травня 08:00 — 12:00 м. Вовчанськ, відбувся ворожий артелерійський обстріл двох гаражних кооперативів, території колишнього аеродрому, будинків, що розташовані поруч.

За минулу добу українські війська на Куп’янському напрямку відбили 16 атак, зокрема у районах н.п. Петропавлівка, Кислівка Харківської області;

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 50,21 га території, знищили 463 вибухонебезпечні предмети.

Джерело: https://t.me/synegubov/9324

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