Держава
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14.05.2024 22:57
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Клименко відвідав прикордонників на Харківщині

Клименко відвідав прикордонників на Харківщині

Міністр МВС Ігор Клименко із робочою поїздкою відвідав Харківську області, зокрема прикордонників, та провів оперативну нараду з керівництвом підрозділів системи МВС.

Про це Ігор Клименко повідомив в своєму Телеграм-каналі.

«Весь день – на Харківщині, де обстріли цивільної інфраструктури та штурмові дії ворога не припиняються. Відвідав прикордонників, які дають достойну відповідь на проривні спроби ворога – нищать техніку та окупантів. Заслухав доповідь командування, поспілкувався з військовими», – написав Клименко.

Міністр провів оперативну нараду з керівництвом підрозділів системи МВС.

«Ситуація у прикордонних громадах залишається складною, але контрольованою. Всі наші підрозділи на місцях, усі – поруч із цивільними», – йдеться в повідомленні.

Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано понад 7500 жителів, зокрема понад 760 дітей. Лише за сьогодні поліцейські вивезли майже 200 людей, евакуація триває. 

Також Ігор Клименко відвідав медичний центр, де проходять лікування поранені військовослужбовці, поліцейські та рятувальники.

Агентство Телевидения Новости

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