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Комунальники усувають наслідки ворожого обстрілу, який стався у Харкові 21 вересня
КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» усуває наслідки ворожого обстрілу, який стався 21 вересня в Шевченківському районі.
Про це повідомляє Харківська міськрада.
Внаслідок авіаудару були пошкоджені 22 багатоповерхові житлові будинки. На місці події підприємство оперативно встановило контейнери-бункери для збирання великогабаритних відходів.
На сьогодні працівники КВПВ вивезли звідти 194 куб. м битого скла, посічених дерев, пошкоджених меблів, металоконструкцій тощо. Роботи триватимуть до повної ліквідації наслідків ворожих атак.