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Кто попал под новые украинские санкции: перечень

Кто попал под новые украинские санкции: перечень

В новый санкционный список Украины вошли физические и юридические лица, которые создают реальные или потенциальные угрозы национальным интересам Украины, нарушают интересы общества и государства, приводят к причинению имущественных потерь, создают препятствия для полноценного осуществления гражданами Украины надлежащих им прав и свобод. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МВОТ).

При этом в ведомстве уточнили, что, в частности, речь идет о:

- 23 физических лицах, которые были вовлечены в проведение незаконных археологических поисковых работ на объектах культурного наследия, приняли участие в мероприятиях, направленных на легитимизацию незаконной оккупации АР Крым и г. Севастополя;

- российских предприятиях и предприятиях стран Европы, которые обеспечивают деятельность ООО "Титановые инвестиции" в г. Армянске на территории АР Крым;

- 14 юридических лицах, привлеченных к поставкам материалов, оборудования и услуг для заводов оборонно-промышленного комплекса РФ на временно оккупированных территориях;

- юридических лицах, привлеченных к организации перевозок через порты "Темрюк", "Кавказ" и Керченскую паромную переправу;

- юридических лицах, привлеченных к незаконному строительству транспортного перехода через Керченский пролив;

- физических лицах, которые являются руководителями/учредителями юридических лиц, привлеченных к незаконному строительству транспортного перехода через Керченский пролив;

- 30 физических лицах, граждан иностранных государств, которые в качестве "международных наблюдателей" приняли участие в незаконных выборах президента Российской Федерации на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя 18 марта 2018 года.

"Введение санкций в отношении всех причастных юридических и физических лиц сделает невозможным экономические отношения с Украиной, создаст предпосылки для применения аналогичных ограничительных мер странами ЕС и США, будет способствовать восстановлению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях АР Крым и г. Севастополя", - подчеркнули в МВОТ.

Агентство Телевидения Новости

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