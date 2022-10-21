Кулеба закликав парламенти світу визнати Голодомор геноцидом

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав парламенти світових держав визнати Голодомор геноцидом.

Про це міністр написав у п’ятницю у своєму Twitter, повідомляє “Європейська правда”.

“Я закликаю парламенти всіх держав підтримати Україну, визнавши Голодомор, сталінський штучний голод 1932-1933 років, геноцидом українського народу. У листопаді ми відзначатимемо його 90-річчя”, – зазначив Кулеба.

Він підкреслив, що визнання є дуже важливим зараз, коли Росія здійснює черговий геноцид українського народу.

Раніше у п’ятницю Кулеба зазначив, що розраховує на визнання Бундестагом того факту, що Голодомор 1932-33 років був геноцидом українців.

У минулі роки МЗС Німеччини виступало проти того, аби Бундестаг визнавав Голодомор геноцидом.

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