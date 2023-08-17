Лівану вимкнули електрику через заборгованість

У Лівані майже повсюдно зникла електроенергія, бо країна заборгувала енергетичній компанії Prime South.

Про це пише Sky News Arabia, повідомляє видання Бабель.

Компанія припинила роботу єдиних у країні електростанцій «Дейр-Аммар» на півночі країни та «Аль-Захрані» на півдні ввечері 16 серпня.

Електроенергії зараз немає у лікарнях, водопровідних станціях, житлових будинках, державних установах, а також в аеропорту в Бейруті, який поки що працює на власних генераторах.

Агентство Телевидения Новости