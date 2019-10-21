"Лучший друг человека - сапер!" Как в Башкировке резервистов встречали
Более 150 теробороновцев под руководством опытных инструкторов на практике усовершенствовали свои знания и навыки по тактической, инженерной и огневой подготовке. Для всех присутствующих в начале собрания – объявление: сегодня стрелковый день. Отработка элементарных правил при уличном бое, а также стрельба по мишеням - такую картину можно было увидеть на первой локации
Если какие-то вопросы, заклинило или где-то застряло, меня спроси, на месте стоишь, чуть-чуть опустил, на 45 градусов
Четыре рожка, у которых сорок патронов. Дается одна попытка пристреляться, другая - уже на зачет.
Николай Шрайнер не в первый раз на собрании резервистов, он служил на Донбассе, но возможность потренироваться в кругу собратьев и новичков не пропускает:
Николай Шрайнер, резервист
Я офицер резерва, контрактник, сегодня общестрелковый день, показываем результаты. -Довольны собой? - Да, конечно
На другом учебном месте - стрельба лежа по мишеням. Здесь все немножко проще, однако так же ответственно:
Вогонь - і стріляє.
Отдельный курс - мины, гранаты, противотанковые средства их использование и безопасность. Руководитель учебной площадки - энтузиаст-подрывник Геннадий Макаренко. С помощью нескольких проводов и батареи демонстрирует, как может сделать взрывоопасной обычную женскую сумочку:
Геннадий Макаренко, командир инженерно-саперного отделения теробороны
Вы подняли сумочку, женская сумка- -взрыв!!! Понятно, да, что происходит, это самые простые детские игрушки, которые может придумать лучший друг человека - сапер!
Валентина Елисеева на собрании впервые. Девушка из Купянска, по профессии она фельдшер, решила записаться в батальон теробороны и пройти обучение. Ведь в случае широкомасштабного вторжения возьмет оружие и пойдет защищать Украину.
Валентина Елисеева, резервист
Я люблю свою страну, я люблю свой край, всю нашу Харьковскую область, когда я выезжаю за пределы Харьковской области, меня сюда тянет, хочется защищать свою Родину, помогать людям
Инструкторы говорят, что на пятый год войны сюда уже никого не приглашают, люди сами все понимают и хотят быть в боевой готовности:
Геннадий Макаренко, командир
Щас приходят сюда люди мотивированные, нету 18-летних мальчиков, нету «аватаров», все - взрослые дядьки, мы понимаем, что мы последний рубеж обороны! Там, где армии нет, там будем мы!
Стрелковый день в Башкировке завершился, и почти 150 мужчин и женщин разъехались по домам. Следующий сбор - уже через месяц.