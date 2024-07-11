Майже 12 тисяч штрафів склало ТЦК від початку року

За порушення військового обліку від ТЦК передано до виконавчої служби майже 12 тисяч штрафів від початку року. За пів року до виконавчої служби вже надійшло більше штрафів від ТЦК, аніж за весь минулий рік.

Про це повідомляється на сайті Опендатабот.

Перевірити штрафи, які складає ТЦК за порушення військового обліку, стосовно яких відкрито виконавче провадження, відтепер можна в Опендатаботі.

11 798 штрафів за порушення правил військового обліку ТЦК передали для примусового стягнення з боржників від початку року. Це вже більше, аніж за весь минулий рік. Так, у 2023 році з українців примусово стягували 10 337 подібних штрафів.

«Варто розуміти, що йдеться не про всі штрафи, винесені ТЦК за порушення правил військового обліку, а лише ті, які було передано на примусове стягнення до виконавчої служби. Відповідно, порушників було внесено до Єдиного реєстру боржників», – йдеться в повідомленні.

Через відкриття подібного виконавчого провадження може бути накладено арешт на кошти та майно боржника, за допомогою яких надалі погасять борг.

Агентство Телевидения Новости