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Максим Степанов: МОЗ розробляє правила для роботи шкіл у новому навчальному році

Максим Степанов: МОЗ розробляє правила для роботи шкіл у новому навчальному році

Міністерство охорони здоров’я працює над рекомендаціями, за якими в умовах карантину можуть працювати школи у новому навчальному році. Серед варіантів, які зараз розглядаються – температурний скринінг дітей та співробітників школи, а також антисептичні заклади у приміщенні. Фінальний список рекомендацій буде розроблений у співпраці з Міністерством освіти і науки уже найближчими тижнями – щоб у школярів та власників закладів був час підготуватися.

Про це Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив на брифінгу 15 липня.

«Ми зараз дуже ретельно розробляємо правила, за якими діти будуть навчатися з 1 вересня. Разом із Міністерством освіти і науки ми аналізуємо всю ситуацію, дивимося, яким чином це відбувається за кордоном і хочемо взяти найкращі практики. Ми хочемо зробити процес навчання дітей максимально комфортним з одного боку, а також – максимально безпечним з іншого», - наголосив Максим Степанов.

Як підкреслив очільник відомства, серед рекомендацій щодо роботи шкіл з 1 вересня розглядається наступне:

• Перед початком роботи закладу усім працівникам вимірюють температуру.

• Дітям міряють температуру перед входом у заклад.

• Працівники і діти, з температурою, вищою за 37,2 – не допускаються у заклад.

• Батьки, які приводять дитину у заклад, повинні користуватися масками.

• Заклади мають бути оснащені антисептиками.

• Діти користуються ними виключно під наглядом вихователя.

«Це загальні речі. Все інше, буде розроблено нами на наступному тижні. І ми будемо подавати це на затвердження. Щоб всі заздалегідь знали, в який спосіб будуть навчатися наші діти, а також - щоб власники навчальних закладів мали достатньо часу і могли підготуватися до нового начального року», - резюмував Максим Степанов.

Источник: moz.gov.ua

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