Сегодня 10:55
Просмотров: 90
Мама лётчика-героя Дмитрия Шкарбуна получила землю под Чугуевом
> 68 человек получили в этот раз документы на землю в СТ «Колос» Эсхаровского поселкового совета Чугуевского района; 54 участка расположены на территории Дергачевского городского совета. Земля Дмитрия Шкарбуна – под Чугуевом. Именно из Чугуева он совершил свой первый боевой вылет, и свой последний – 14 июля 2014 года.
Как рассказала его мама Эльвира, Дмитрий Шкарбун и командир экипажа Дмитрий Майборода пилотировали самолёт, доставлявший припасы на линию фронта. Вылеты совершали по нескольку раз в день, рискуя жизнью, сбрасывали воду, сухпайки, забирали раненых. «Сослуживцы говорят, страшно было летать, а Димка пошутит, уже и ничего», - рассказывает мама.
Когда в самолёт попала ракета, экипаж успел спастись, а у пилотов оставалось 20 секунд времени, чтобы покинуть машину. Но они решили, что нужно остаться и направить самолёт в поле, подальше от домов. Это стоило им жизни, но они не могли поступить по-другому.
В школе, где учился Дмитрий Шкарбун, открыли мемориальную доску. У лётчика остались дети: 15-летний сын и 9-летняя дочь. Эльвира Витальевна говорит, что принимать решения по поводу участка будут именно они. А пока они не выросли, она разобьёт там сад.
Сад на своём участке в Дергачевском районе уже планирует и майор Михаил Потилиця – начальник отдела обеспечения Дергачевского районного военного комиссариата. Он служил в АТО на Светлодарской дуге командиром зенитно-ракетной батареи в 53 ОМБр.
«Есть уже задумки – кизил посажу, из него получается очень вкусное варенье, - рассказывает военный. - Времени оформление документов на землю заняло немного – заявление на участок подали в мае, сейчас получили. Я же не вечно буду служить, у меня есть дети и внуки, а у дедушки всегда должна быть пасека и варенье».
Начальник Главного управления Госгеокадастра в Харьковской области Евгений Оберемок, вручая по поручению председателя Харьковской облгосадминистрации Юлии Светличной документы, напомнил: хоть собрали ветеранов для выдачи приказов накануне праздника, не нужно рассматривать это как подарки. «Приём заявлений и выдача документов – это обязанность государства, и наша ежедневная работа. Конечно, эта выдача не специально к празднику приурочена, но и не выдать документы в канун такого большого дня нельзя, — объяснил Евгений Оберемок. — Кроме того, это прекрасная возможность встретиться и поздравить вас лично и сказать спасибо от губернатора Харьковской области и управления Госкадастра за службу, пожелать мира вам и вашим семьям».
Напомним, всего в Главное управление Госгеокадастра в Харьковской области поступило от участников АТО 14597 заявлений на получение земельных участков.
Выдано 10723 разрешения на разработку документации, принято 7659 приказов о передачу в собственность земельных участков общей площадью 9641,6384 га. Из них:
- 2735 земельных участков для ведения садоводства общей площадью 318,1380 га
- 4924 земельных участка для ведения личного сельского хозяйства (ЛСХ) общей площадью 9323,5004 га.
От членов семей погибших участников АТО поступило 194 заявления, выдано 138 разрешений на разработку документации, передан в собственность 71 земельный участок общей площадью 96,6333 га, из них 51 – для ведения ЛСХ, 20 – садоводческие.
Темы: ато
Загрузка...