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Мандат миссии ОБСЕ в Украине продлили еще на год

Мандат миссии ОБСЕ в Украине продлили еще на год

Постоянный совет ОБСЕ продлил мандат Специальной мониторинговой миссии в Украине еще на один год.

Об этом сообщается на сайте организации в субботу, 30 марта.

"Действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак приветствовал вчерашнее решение Постоянного совета ОБСЕ о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии в Украине (СММ) еще на один год и призвал к дальнейшей поддержке международных наблюдателей и национального персонала на местах, - говорится в сообщении.

Действующий председатель напомнил, что СММ была уполномочена устанавливать факты конкретных инцидентов и сообщать о них, в том числе о предполагаемых нарушениях основных принципов ОБСЕ на всей территории Украины.

"Наблюдатели - это глаза и уши организации да и всего международного сообщества, и они непосредственно способствуют предотвращению дальнейшей эскалации", - отметил Лайчак.

Ранее был назначен новый главный наблюдатель ОБСЕ в Украине. Им стал турецкий дипломат Халит Чевик. На посту он заменит другого турецкого дипломата - Эртурула Апакана.

Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБС была создана решением Постоянного совета ОБСЕ 21 марта 2014 года. Ее задаче - способствование миру, стабильности и безопасности путем мониторинга на всей территории Украины, содействия диалогу на местах с целью снижения напряженности, а также содействие нормализации ситуации.

Агентство Телевидения Новости

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